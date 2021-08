Hitzwelle mit kurzem Atem

Bozen – Ein Hochdruckgebiet schaufelt weiter afrikanische Luft nach Italien und heizt uns bis zu Ferragosto-Wochenende kräftig ein. Doch eine anhaltende Hitzephase ergibt sich zumindest für Südtirol daraus nicht. Landesmeteorologe Dieter Peterlin sagt mit Blick auf die Wettermodelle voraus, dass schon Anfang nächster Woche die Temperaturen durch Gewitter abgemildert werden. Es soll aber sommerlich bleiben.

Ab Montag weniger heiß

Am Wochenende scheint meist die Sonne, nachmittags und abends sind ein paar Hitzegewitter möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis 34 Grad. Am Montag wird es zunehmend unbeständig, im Tagesverlauf bilden sich voraussichtlich recht verbreitet Gewitter und die Höchsttemperaturen gehen zurück. Der Dienstag verläuft im Großteil Südtirols recht sonnig, in den Tälern im Norden wird es föhnig.



Indes hat das römische Gesundheitsministerium für Bozen für den morgigen Freitag die höchste Hitzestufe „Rot“ (Bollettino Rosso) ausgerufen. Auch Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Florenz, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Rom, Triest und Viterbo stehen laut stol.it auf der Liste.