Hochnebel über Südtirol: Aber spektakuläre Aussichten auf den Bergen

Von: luk

Bozen – Dichter Hochnebel sorgt am Mittwoch in weiten Teilen Südtirols für trübe Aussichten – zumindest in den Tälern. Wer sich hingegen in die Höhe begibt, wird mit einem beeindruckenden Panorama belohnt.

„Bereits in den letzten Tagen gab es örtliche Hochnebel, heute sind sie besonders dicht und ausgedehnt“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf X. „Dafür gibt es spektakuläre Aussichten, zumindest wenn man sich über den Hochnebeln auf den Bergen befindet.“

Die von ihm geteilten Bilder zeigen ein faszinierendes Wolkenmeer, das die Täler bedeckt, während darüber strahlender Sonnenschein herrscht.

Wetterentwicklung: Sonnig, aber weiter Hochnebel möglich

Das Hochdruckgebiet bleibt auch in den kommenden Tagen wetterbestimmend. Die feuchten unteren Luftschichten begünstigen weiterhin Hochnebel, der sich nur langsam auflöst.

Am Donnerstag startet der Tag mit einigen Wolken, im Tagesverlauf setzt sich aber überall die Sonne durch. Auch am Freitag dominiert strahlender Sonnenschein mit nur wenigen dünnen Schleierwolken. Ähnlich präsentiert sich das Wochenende: Viel Sonne, kaum Wolken und am Sonntag Temperaturen von bis zu 13 Grad.

Während es in den Tälern also weiter neblig-trüb bleiben kann, bietet sich auf den Bergen beste Fernsicht – und eine beeindruckende Szenerie über dem Wolkenmeer.