Hoher Infektionsschutz durch Coronaimpfungen in Südtirol

Bozen – Mit Stand gestern sind in Südtirol insgesamt 591.491 Impfungen verabreicht worden. Dementsprechend kamen im Vergleich zur vergangenen Woche 12.023 Impfungen dazu. Die erste Impfdosis erhalten haben 327.605 Personen oder 69,8 Prozent der impfbaren Bevölkerung. Als komplett geschützt gelten nun 297.395 Personen bzw. 63,3 Prozent der impfbaren Bevölkerung, da sie den Impfzyklus komplett abgeschlossen haben.

In der momentanen Pandemie-Phase breitet sich das Virus sehr schnell in der jüngeren Bevölkerung aus. Rund 80 Prozent der über 600 Neuinfektionen im Zeitraum zwischen 5. und 19. August betraf Menschen unter 50 Jahren. Die Altersgruppe der Unter-30-Jährigen machte in diesem Zeitraum die Hälfte aller Neuinfektionen aus. Bei den älteren Generationen, von denen mittlerweile über 80Prozent geimpft sind, waren erfreulich niedrige Infektionsraten zu verzeichnen. Die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen machte zehn Prozent der Neuinfektionen aus, alle Über-60-Jährigen zusammen nur neun Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt, betrafen insgesamt nur zwölf Infektionen Menschen zwischen 70 und 79. Zwölf Menschen zwischen 80 und 89 und nur eine Person im Alter zwischen 90-99 Jahren waren an einer Infektion mit dem Coronavirus erkrankt.

„Diese Zahlen“, so der geschäftsführende Sanitätsdirektor Pierpaolo Bertoli „liefern einen klaren Beweis dafür, dass die Coronaschutzimpfung in dieser epidemiologischen Phase sehr effektiv ist. Die hohe Wirksamkeit, wie sie schon aus den Zulassungsstudien klar hervorgegangen ist, kann damit eindeutig bestätigt werden. In den seltenen Fällen, in denen Vollgeimpfte trotzdem erkranken, ist nur ein leichter Krankheitsverlauf zu erwarten. Daher rufe ich alle Südtirolerinnen und Südtiroler dazu auf, sich impfen zu lassen.“

Landesrat Thomas Widmann äußert sich ähnlich: “Wenn wir nicht unermüdlich weiterimpfen, riskieren wir im Herbst steigende Infektionszahlen – insbesondere bei den Ungeimpften. Im Rahmen der Impfkampagne setzen wir alles daran, es allen möglichst einfach zu machen zu einer Impfung zu kommen. Neben den Impfbussen gibt es im Rahmen der Vax Days immer mehr Impfangebote ohne Vormerkung und ab nächster Woche starten wir auch mit Impfungen in den Schulen.“

Die Tournee der vier Impfbusse, die freundlicherweise von der SASA AG zur Verfügung gestellt werden, gilt mittlerweile als Erfolgsprojekt. In Zusammenarbeit des Sanitätsbetriebes mit dem Roten und Weißen Kreuz, dem Gemeindenverband und freiwilligen Feuerwehren wurden seit Beginn der Initiative, insgesamt 22.713 Mal in den Impfbussen geimpft. Auch in der vergangenen Woche wurden von dem engagierten Impfteams zahlreiche Orte angefahren. Mit insgesamt 3.772 verabreichten Impfdosen im Zeitraum 13. bis 19. August wurde eifrig geimpft. Am 17. August allein davon 272 Impfungen in Gummer und Welschnofen und 240 Impfungen in Feldthurns. 294 Mal wurde am 18. August bei den Haltestellen in Aldein und Truden gepikst. Im Impfbus Nummer vier kamen in Riffian immerhin 167 Coronaschutzimpfungen dazu.

Ebenso kann sich die Bevölkerung im Rahmen der Initiative „Impfen vor Ort“ in verschiedenen Impfzentren ohne Vormerkung impfen lassen. In den Impfzentren Messe in Bozen und Kaserne Julia in Meran gibt es immer am Montag sogenannte Open Vax Days. Am heutigen Freitag 20. August wird in Schlanders, Klausen, Bruneck und in Innichen geimpft. Am Samstag 21. August in Mals und Toblach. Alle Impftermine ohne Vormerkung sind unter www.coronaschutzimpfung.it ersichtlich.

Geimpft werden alle Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren, wobei Minderjährige von einem Elternteil begleitet werden müssen. Alle für die Impfung benötigten Formulare finden Sie hier: https://www. coronaschutzimpfung.it/de/ downloads

Vormerkungen sind online unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle möglich: Tel. 0471 100999 oder 0472 973 850.

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 19.08.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen: 591.491 (+12.023)

Erstdosis: 327.605 (6.162)

Zweitdosis: 263.886 (+5.861)

vollständig geimpfte Personen: 297.395 (+7.024)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 28.518

Zweitdosis: 26.334

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 39.702

Zweitdosis: 35.267

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 47.606

Zweitdosis: 41.207

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 62.825

Zweitdosis: 53.259

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 52.138

Zweitdosis: 42.004

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 39.765

Zweitdosis: 28.735

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 38.476

Zweitdosis: 26.927

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 12.990

Zweitdosis: 7.931

Personen von 12-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.121 Personen

Erstdosis: 5.585

Zweitdosis: 2.222

Besonders gefährdete Personen und Caregiver

Diese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 Personen Erstdosis: 18.567

Zweitdosis: 13.454

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden: Altersgruppe 80+: 84,7 Prozent; 70+: 85,7 Prozent; 60+: 81,0 Prozent; 50+: 74,6 Prozent; 40+: 70,6 Prozent; 12-39: 57,4 Prozent.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 226.140

Zweitdosis: 190.070

Moderna

Erstdosis: 30.971

Zweitdosis: 28.354

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.445

Zweitdosis: 45.462

Johnson & Johnson

Erstdosis: 10.049

Erwartete Lieferungen (23.08. – 06.09.2021)

Pfizer BioNTech: 47.970 Dosen

Moderna: 25.520 Dosen

Vaxzevria (ex AstraZeneca): 0 Dosen

Johnson & Johnson: 0 Dosen

Insgesamt: 73.490 Dosen

Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it