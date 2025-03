Hotel-Diebin in Toblach entlarvt: So raffiniert plünderte sie die Kasse

Von: mk

Toblach – In einem bekannten Hotel in Toblach ist eine 32-jährige Baristin aufgeflogen, die über Monate hinweg die Hotelkasse um mehrere hundert Euro erleichtert haben soll. Die Frau, die zwischen Dezember und Januar in zahlreichen Fällen Einnahmen abgezwackt hatte, wurde von den Carabinieri wegen schweren Diebstahls angezeigt.

Die Ermittlungen kamen ins Rollen, als der Hotelbesitzer bei einer Kontrolle Unstimmigkeiten feststellte. Trotz zahlreicher Gäste schienen die Einnahmen aus externen Konsumationen ungewöhnlich niedrig. Der Verdacht fiel schnell auf die 32-Jährige, die für die Abwicklung der Zahlungen zuständig war.

Die Carabinieri sichteten daraufhin stundenlanges Videomaterial von Überwachungskameras und stießen auf ein ausgeklügeltes System: Die Frau nutzte einen Block nicht-offizieller Quittungen, um die Konsumationen externer Gäste zu erfassen, und händigte ihnen diese anstelle eines echten Kassenbons aus. Besonders bei Barzahlungen und kleineren Beträgen war die Transaktion so nicht nachvollziehbar.

Die Barista nutzte geschickt Momente, in denen das Hotel besonders frequentiert war und die Vorgesetzten anderweitig beschäftigt waren. Das entwendete Bargeld versteckte sie zunächst und sammelte es am Ende des Tages ein, um ihre Machenschaften am nächsten Tag fortzusetzen. Fast zwei Monate lang konnte sie so unbemerkt agieren.

Die Videoaufnahmen entlarvten jedoch ihre Vorgehensweise. Sie zeigten, wie sie das „nicht-offizielle Quittungsbuch“ verwendete und das gestohlene Geld geschickt versteckte. Nach der Anzeige wurde die Frau fristlos entlassen.

Die Hotelleitung zeigte sich bestürzt über den Vorfall und betonte, dass sie bereits zusätzliche Maßnahmen ergriffen habe, um die Sicherheit und Transparenz im Betrieb zu erhöhen.