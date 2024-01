Hubschrauberabsturz in Kanada: Verletzte kehren heim

Bozen – Bereits in den kommenden Tagen sollen die drei Jungunternehmer, die am 15. Januar bei dem Absturz eine Heliskiing-Hubschraubers in Kanada verletzt worden sind, in ihre Heimat zurückkehren. Dies meldet die Nachrichtenagentur Ansa.

Wie berichtet, handelt es sich um Emilio Zierock, Inhaber der Weinkellerei Foradori, um Jakob Oberrauch, Geschäftsführer von Sportler, und dem Finanzchef der Sportler-Gruppe Johannes Peer.

Sie werden den langen Flug über den Atlantik von Vancouver aus mit medizinischer Hilfe antreten.

Die Rückführung der Leichen von Heinzl Oberrauch und Andreas Widmann junior wird aufgrund des bürokratischen Ablaufs voraussichtlich länger dauern. Auch der Hubschrauberpilot ist bei dem Absturz ums Leben gekommen.