Hunderte Flüge wegen Wintersturms in den USA gestrichen

Samstag, 27. Dezember 2025 | 19:33 Uhr
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Von: APA/dpa

Wegen eines Wintersturms mit massivem Schneefall sind in der Ostküstenmetropole New York und der angrenzenden Region Hunderte Flüge gestrichen worden. Das Portal Flightaware, das Flüge im US-Luftraum verfolgt, sprach von landesweit 796 gestrichenen Flügen am Samstag (Ortszeit) – am Stefanitag waren es sogar 1.710 gewesen. Das heftige Winterwetter ereilte die Region ausgerechnet am Wochenende nach Weihnachten, an dem in der Regel besonders viele Amerikaner reisen.

Der Nationale Wetterdienst rechnete für New York mit bis zu 17 Zentimetern Neuschnee, lokal seien noch stärkere Schneefälle möglich. Allerdings sei das Gros des Schnees mittlerweile gefallen. Bis zum heutigen Samstag um 13 Uhr (19.00 Uhr MEZ) galt für die Region offiziell eine Wintersturmwarnung. Vereinzelt war auch mit gefrierendem Regen zu rechnen. Die Stadtregierung forderte die Einwohner auf, auf unnötige Reisen zu verzichten und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Die Zeitung “New York Times” sprach vom schneereichsten Wintersturm seit drei Jahren.

Fluggäste sollen sich vor Reise informieren

Von den Flugstreichungen am Freitag waren Flightaware zufolge besonders die drei Flughäfen des Großraums New York betroffen (die Flughäfen John F. Kennedy International und LaGuardia in New York sowie Newark Liberty International im nahen US-Bundesstaat New Jersey). Die Flughäfen forderten alle Passagiere über die Plattform X auf, sich vor der Fahrt zum Airport bei ihrer Fluggesellschaft zu erkundigen, ob Flüge wie geplant durchgeführt werden.

