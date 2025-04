Hunderttausende trauern in Rom – Südtiroler Jugendliche mitten unter ihnen

Von: fra

Rom – Um 10.00 Uhr beginnt auf dem Petersplatz in Rom die Trauerfeier für Papst Franziskus. Hunderttausende Gläubige werden dort und in den umliegenden Straßen erwartet, um Abschied zu nehmen. Unter den Teilnehmern befinden sich auch 110 Jugendliche aus Südtirol, die ursprünglich an einer Feier für jugendliche Gläubige teilnehmen wollten, nun aber ebenfalls an den Trauerfeierlichkeiten teilnehmen.

Neben ihnen sind rund 80.000 Jugendliche aus der ganzen Welt nach Rom gereist. Zusätzlich zu den hunderttausenden Gläubigen sind auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs anwesend. Während der Beisetzung bleibt der gesamte Flugraum über Rom gesperrt. Tausende Polizisten und Zivilschützer sorgen für Sicherheit und Betreuung der Besucher – unter ihnen auch Helfer aus Südtirol.