Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hurrikan “Erin” nähert sich Bahamas
Erster Hurrikan der Saison

Hurrikan “Erin” nähert sich Bahamas

Dienstag, 19. August 2025 | 04:13 Uhr
Erster Hurrikan der Saison
APA/APA/AFP/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Hurrikan “Erin” hat sich am Montag weiter durch die Karibik in Richtung der Inselgruppe der Bahamas bewegt. Der zuvor auf Kategorie vier und damit die zweithöchste Kategorie hochgestufte Tropensturm war nach Angaben des US-Hurrikanzentrums (NHC) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Stundenkilometern nach Nordwesten unterwegs. Auf den Bahamas, den Turks- und Caicosinseln, in Haiti und der Dominikanischen Republik wurden starker Regen und Überschwemmungen erwartet.

Nachdem er die Bahamas gestreift hat, soll der Tropensturm am Dienstag nach Norden weiterziehen und sich Mitte der Woche zwischen der Ostküste der USA und den Bermudainseln hindurchbewegen. Auch wenn nicht damit gerechnet wird, dass “Erin” auf Land trifft, haben die US-Wetterdienste davor gewarnt, den Sturm auf die leichte Schulter zu nehmen.

Jamie Rhome, stellvertretender Direktor des NHC, warnte in einem Video vor “gefährlichen Strömungen und bis zu sechs Meter hohen Wellen”, die insbesondere auf mehreren Inseln vor der Küste des US-Staates North Carolina zu Überschwemmungen führen könnten. Für die Inseln Ocracoke und Hatteras wurden bereits Evakuierungen angeordnet.

Am Sonntag hatten die Meteorologen den Hurrikan zunächst von der höchsten Stufe fünf auf drei herabgestuft – dann erreichte er wieder Stufe vier. Es wurde erwartet, dass der Sturm sich im Laufe des Montag allmählich wieder abschwächen würde, erklärte das NHC. Trotzdem werde “Erin” in den kommenden Tagen “ein großer und gefährlicher Hurrikan bleiben”.

Im US-Außengebiet Puerto Rico gab es bereits Überschwemmungen. Über 150.000 Haushalte waren nach Angaben eines Stromanbieters zeitweise ohne Strom.

Erster Wirbelsturm der diesjährigen Hurrikan-Saison

“Erin” ist der erste Wirbelsturm der diesjährigen Hurrikan-Saison im nördlichen Atlantik. Diese dauert üblicherweise von Juni bis in den späten November, in diesem Jahr wird mit stärkeren Phänomenen als üblich gerechnet. Im vergangenen Jahr hatten in der Karibikregion mehrere heftige Stürme gewütet, darunter Hurrikan “Helene”, durch den im Südosten der USA mehr als 200 Menschen ums Leben kamen.

Der menschengemachte Klimawandel, der unter anderem zu steigenden Wassertemperaturen in den Weltmeeren führt, macht Stürme nach Einschätzung von Wissenschaftern wahrscheinlicher und begünstigt eine schnellere Verstärkung von Sturmtiefs. “Erin” hatte sich innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden von einem Hurrikan der Stufe eins zu einem Hurrikan der Stufe fünf ausgeweitet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
86
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
77
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
55
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Kommentare
43
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
“Viele verwechseln Schutzhäuser mit Hotels”
Kommentare
35
“Viele verwechseln Schutzhäuser mit Hotels”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 