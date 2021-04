Illegale Corona-Demos: Vier Anzeigen, 126 Strafen

Bozen – Die Carabinieri von Bruneck haben Material von Überwachungskameras gesichtet, die das Geschehen bei den jüngsten Corona-Demos in Bruneck, Gais und Sand in Taufers aufgenommen haben. Bei der Analyse des Bildmaterials konnten vier Personen identifiziert werden, die eine Anzeige auf freiem Fuß kassierten.

Bei ihnen soll es sich um die Organisatoren der Kundgebungen handeln, die im Vorfeld nicht genehmigt worden waren. Die vier Betroffenen hätten sich laut Carabinieri an die Spitze der Proteste gestellt. Ihnen wird vorgeworfen, die Menschenansammlungen verursacht zu haben.

Weil sich Kundgebung auch in die Straßen des Zentrums verlagert hat, sei es zum Teil zu Problemen im Straßenverkehr gekommen.

Auch das Verhalten der einzelnen Teilnehmer ist von den Carabinieri unter die Lupe genommen worden. In einigen Fällen kam es zu einer eindeutigen Überschreitung der Corona-Sicherheitsvorschriften. Personen, die an den Protesten teilgenommen haben, trugen in manchen Fällen keine Atemschutzmasken und hielten sich nicht an die soziale Distanzierung. Insgesamt wurden 126 Volljährige identifiziert, denen eine Verwaltungsstrafe ausgestellt wurde.

Kontrollen in ganz Südtirol

Die Carabinieri haben am Samstag in Südtirol außerdem mehrere Kontrollen durchgeführt. Besonderes Augenmerk wurde auf die Einhaltung der Corona-Vorschriften gelegt. Insgesamt wurden 400 Personen und rund 250 Fahrzeuge wurden überprüft.

Einige von der Kontrollierten waren während der nächtlichen Ausgangssperre zwischen 22.00 Uhr abends und 5.00 Uhr in der Früh unterwegs. Der Großteil hatte einen triftigen Grund dafür. 32 Personen wurden hingegen sanktioniert, weil sie den Sicherheitsabstand nicht respektierten bzw. keine Schutzmasken bei sich hatten.

In der Nähe des Bahnhofs in Bozen und auf den Talferwiesen waren die Carabinieri mit einer Hundestaffel unterwegs. Unter anderem wurden zehn Gramm Marihuana sichergestellt, die im Gebüsch versteckt waren. Ein 37-Jähriger aus Gambia wurde angezeigt, weil er sich nicht identifizieren lassen wollte und keine Papiere bei sich hatte. Insgesamt wurden rund 100 Nicht-EU-Bürger kontrolliert. Dazu kommen zehn öffentliche Lokale und 30 Fahrzeuge.

Feier am See

In Kaltern sind die Carabinieri hingegen eingeschritten, weil sich in der Nähe des Sees rund 20 Personen versammelt und gemeinsam gefeiert hatten. Die Beteiligten wurden zu einer Geldstrafe verdonnert, weil der Sicherheitsabstand nicht eingehalten worden war. Fünf Personen wurden hingegen in Truden im Inneren eines Lokals überrascht. Die Betroffenen wollten gemeinsam Alkohol konsumieren und trugen weder Atemschutzmasken noch hielten sie den nötigen Abstand untereinander ein.

In Meran mussten die Carabinieri einschreiten, weil es zum Streit zwischen zwei Personen in alkoholisiertem Zustand gekommen war. Ein 24-Jähriger ging dabei auf die Ordnungshüter los und versuchte, sie anzugreifen. Zudem weigerte er sich, sich auszuweisen. Der junge Mann kassierte eine Anzeige. Gleichzeitig wurden die beiden Streithähne zu einer Geldstrafe verdonnert, weil sie den Mindestabstand nicht eingehalten haben.

In Brixen ist hingegen ein 19-Jähriger aus der Stadt bei einer Kontrolle ausgerastet und attackierte die Carabinieri mit Faustschlägen und Fußtritten. Anschließend versuchte er, zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Auch in der Kaserne wollte er auf die Ordnungshüter losgehen. Nachdem sich der junge Mann beruhigt hatte, wurde er in den Hausarrest überstellt und muss sich nun vor Gericht verantworten.

In Bruneck wurde hingegen ein 25-Jähriger aus der Stadt kontrolliert. Der Mann saß in offensichtlich trunkenem Zustand am Steuer und war nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug zu lenken. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass der Wert das erlaubte Limit um das Doppelte überschritt. Ein 71-Jähriger, der in seinem Wagen aufgehalten worden war, wies hingegen einen Alkoholpegel von 1,5 Promille auf. Beide wurden wegen Trunkenheit am Steuer bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Trotz allem betonen die Carabinieri in einer Aussendung, dass sich ein Großteil der Kontrollierten an die Sicherheitsvorschriften gehalten habe.