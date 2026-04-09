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Stadt greift durch

Illegale Schlaflager unter Bozner Brücken geräumt

Donnerstag, 09. April 2026 | 17:15 Uhr
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Von: luk

Bozen – Frühmorgendliche Aktion in Bozen: Die Stadtpolizei hat am Donnerstag zwei illegale Schlaflager unter der Rom- und der Palermobrücke geräumt. Die Maßnahme ist Teil einer größeren Initiative für mehr Sicherheit und ein gepflegtes Stadtbild.

Im Einsatz standen neben der Stadtpolizei auch Kräfte der Wildbachverbauung des Landes. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf Zelte, persönliche Gegenstände und größere Mengen an Müll. Alles wurde entfernt und ordnungsgemäß entsorgt.

Mit gezielten Räumungen will die Stadt verhindern, dass einzelne Bereiche zunehmend verwahrlosen. “Wir beobachten die Situation an sensiblen Orten laufend”, erklärte Umweltstadtrat Marco Caruso. Weitere Eingriffe seien aus Sicherheits- und Hygienegründen nicht ausgeschlossen.

Laut Stadtverwaltung stellen solche Entwicklungen eine Belastung für Anrainer dar und könnten problematische Begleiterscheinungen begünstigen – etwa die Bildung von Drogenszenen oder anderen sozialen Brennpunkten. Ziel sei es daher, frühzeitig gegenzusteuern und betroffene Bereiche konsequent sauber und sicher zu halten.

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