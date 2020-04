Im Tiefflug über Brixen: Aufregung bei Anwohnern

Brixen – Ein Kleinflugzeug, das am Samstagnachmittag im Tiefflug über das Stadtgebiet in Brixen gekreist ist, löste bei zahlreichen Bürgern – speziell in der Zone Kranebitt und Zinggen – Aufregung und Angst aus. Es wurde angenommen, dass der Pilot in Schwierigkeiten geraten ist und nach einem Landeplatz für eine Notlandung Ausschau hält.

Diverse Anrufe gingen bei der Notrufnummer ein. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, kreiste das Flugzeug nur wenige Meter oberhalb der Dächer der Häuser. Die Ordnungshüter konnten den Piloten angeblich über die Kennung an der Außenseite ausfindig machen. Es soll sich um einen Südtiroler handeln, der ordnungsmäßig bei der Flugbehörde Enac eingetragen ist.

Es müssen aber noch einige Fragen geklärt werden. So etwa, wo der Pilot gestartet und gelandet ist, und warum er unterhalb einer Flughöhe von 300 Metern unterwegs war, die über bewohntem Gebiet eingehalten werden muss.

Außerdem soll der Pilot mit seiner zweisitzigen Maschine auch dem Landeplatz des Rettungshubschraubers Pelikan II beim Krankenhaus nahegekommen sein. Ersten Informationen zufolge soll sogar ein Rettungshubschrauber aus Bozen im Anflug gewesen sein, als das Flugzeug am Himmel über Brixen war. Damit sei eine Kollision riskiert worden, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Heute wird der Vorfall von Behörden und Ordnungshütern näher untersucht. Auch eine Sanktion für den Piloten scheint nicht auszuschließen zu sein. Vermutlich liegt auch ein Verstoß gegen die Corona-Verordnungen vor.