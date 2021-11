Impfen an der Gran Risa

Stern – Möglichst viele Menschen impfen und sicher durch den Winter kommen – das ist das gemeinsame Ziel des Sanitätsbetriebes und der Skipistenverantwortlichen. Spielentscheidend sind dabei die Impfungen: Am Fuße der Gran-Risa-Piste in Stern/La Villa im Hochabteital wird deshalb vom 24. bis zum 26. November 2021 geimpft.

Für Generaldirektor Florian Zerzer ist klar: „Unser Ziel ist es, die vierte Welle möglichst früh zu brechen und so viele Menschen wie möglich für das Impfen zu gewinnen. Die Zusammenarbeit mit Dolomiti Superski ist dabei eine Initiative, die uns allen hilft, sicherer durch den Winter zu kommen.“

Ab Mittwoch, den 24. November bis einschließlich Freitag, 26. November 2021 wird ein Impfcontainer am Fuße der Gran Risa in Stern/La Villa aufgestellt, in dem sowohl Erst-, als auch Zweit- und Auffrisch-Impfungen verabreicht werden.

Für Andy Varallo, Präsident von Dolomiti Superski, eine Gelegenheit, die genutzt werden sollte: „Wir haben ein sehr gutes Sicherheitskonzept ausgearbeitet, welches einen unbeschwerten Skigenuss ermöglicht. Da wir aber wissen, dass das A und O die Impfungen sind, unterstützen wir den Sanitätsbetrieb gerne und haben deshalb gemeinsam dieses Impfangebot an der Gran Risa ermöglicht. Wer also noch nicht geimpft ist oder die Auffrisch-Impfung machen möchte – dem sei rechtzeitig ein Besuch in der schönen Winterlandschaft des Hochabteitals im Laufe der Woche ans Herz gelegt!“

Für die Impfung braucht es keine Vormerkung, im Falle der Auffrisch-Impfung („Booster“), müssen sechs Monate ab der letzten Impfung vergangen sein.

Öffnungszeiten Impfcontainer an der Gran Risa:

Mittwoch, 24. November

von 10.00 – 12.00 Uhr und von 12.30 – 20.00 Uhr

Donnerstag, 25. November

von 10.00 – 12.00 Uhr und von 12.30 – 20.00 Uhr

Freitag, 26. November

von 8.30 – 12.00 Uhr und von 12.30 – 16.00 Uhr