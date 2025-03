Impfmuffel in Südtirol: Besorgniserregende Zahlen bei Kinderimpfungen

Von: mk

Bozen – Die jüngsten Daten des italienischen Gesundheitsministeriums zeigen deutliche Unterschiede bei den Impfquoten zwischen dem Trentino und Südtirol. Während das Trentino bei Kinder- und Jugendimpfungen über dem nationalen Durchschnitt liegt, verzeichnet Südtirol teils deutlich niedrigere Werte. Damit bleibt das Land seinem Ruf als Hochburg der Impfmuffel treu: Der Erhebung bezieht sich auf das Jahr 2023.

Besonders auffällig sind die Unterschiede bei Polio und Masern: Bei Kindern im Alter bis zu 24 Monaten (Jahrgang 2021) liegt die Impfquote gegen Polio in Südtirol bei nur 85,28 Prozent, während im Trentino ein Wert von 96,02 Prozent erreicht. Zum Vergleich: Der nationale Durchschnitt liegt 94,76 Prozent.

Bei Masern sind die Unterschiede ähnlich: 83,81 Prozent der Kleinkinder sind in Südtirol geimpft, während im Trentino 96,11 Prozent eine Impfung erhalten haben. Der nationale Durchschnitt liegt bei 94,64 Prozent.

Auch bei älteren Kindern (Jahrgang 2016) sind die Impfquoten in Südtirol deutlich niedriger als im Trentino und im Vergleich zum nationalen Durchschnitt.

Bei 16-Jährigen (Jahrgang 2007) haben in Südtirol 89,78 Prozent zwei Masernimpfungen erhalten, während im Trentino die Quote bei 94,13 Prozent liegt. Auch in diesem Fall übertrifft das Trentino den nationalen Durchschnitt, der sich bei 91,54 Prozent einpendelt. Bei der Polio-Impfung liegt die Quote in Südtirol sogar nur bei 52,97 Prozent, während im Trentino 87 Prozent der Jugendlichen geimpft sind. Der nationale Durchschnitt liegt bei 69,48 Prozent.

Lichtblick bei Meningokokken

Eine Ausnahme bildet die Impfung gegen Meningokokken: Hier liegt Südtirol bei Kindern bis 24 Monate mit 70,35 Prozent über dem nationalen Durchschnitt von 57,33 Prozent. Auch bei 16-Jährigen nähert sich Südtirol mit 54,02 Prozent mehr dem nationalen Durchschnitt von 56,98 Prozent an.