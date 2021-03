Impfung: Großes Interesse bei den 75- bis 79-Jährigen

Bozen – Mit heute ist die Vormerkung für die Impfung für Personen von 75 bis 79 Jahren gestartet. Das Interesse war enorm. Die Termine dieser Woche sind daher bereits vergeben. Auch in den nächsten Wochen ist es möglich sich vorzumerken.

Für die Bürgerinnen und Bürger ist wichtig zu wissen, dass in den nächsten Tagen neue Termine in Abhängigkeit von den Lieferungen des Impfstoffes freigeschaltet werden. Aktuell sind auch deshalb wenige freie Termine verfügbar, weil die bereits in den vergangenen Tagen vorgemerkten Impfungen für das Personal der Schulen, Kindergärten, Universität noch durchgeführt werden. In Kürze wird es mehr Verfügbarkeiten geben, weshalb die Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, eine Vormerkung zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen.

Die Vormerkung erfolgt online und ist auch in den nächsten Wochen möglich. Generaldirektor Florian Zerzer unterstreicht, dass auf jeden Fall für alle aktuell vorrätigen Impfstoffe Termine vergeben werden. Die Gruppe der 75- bis 79-Jährigen umfasst etwa 23.000 Personen, die Impfung dieser Personengruppe wird demnach also in den nächsten Wochen weitergeführt. AstraZeneca hat für nächste Woche eine Lieferung von 2.500 Dosen und für übernächste Woche eine Lieferung von 6.000 Dosen angekündigt.

Die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, den Anamnesebogen und die Einverständniserklärung bereits ausgedruckt mitzubringen (auf www.coronaschutzimpfung.it unter „Download“) – wenn das nicht möglich ist, stehen die Dokumente selbstverständlich vor Ort zur Verfügung. Notwendig ist es auch, dass die Liste der eingenommenen Medikamente, schwerwiegende Erkrankungen etc. mitzubringen.

Bis gestern wurden in Südtirol 76.892 Dosen geimpft, davon 52.018 Erstdosen und 24.871 Zweitdosen.