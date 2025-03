In Bozen gestohlene Bikes sollten nach Griechenland kommen

Von: luk

Bozen/Ancona – Der Plan war bis ins Detail durchdacht, doch am Ende scheiterte er an moderner Technik: Ein 61-jähriger Mann aus Mazedonien wollte mit einem Transporter voller gestohlener Fahrräder und Werkzeuge per Fähre nach Griechenland fliehen – doch ein versteckter GPS-Tracker führte die Polizei direkt zu ihm.

Der Mann, der in Südtirol gemeldet ist, hatte sich mit seinem weißen Kleintransporter am Hafen von Ancona eingefunden. Die Überfahrt nach Griechenland war für Donnerstag um 14.00 Uhr geplant. Alles lief nach Plan – bis ihm eine Polizeistreife an der Hafeneinfahrt auffiel. Nervös versuchte er, den Blickkontakt mit den Beamten zu vermeiden, doch genau das machte sie stutzig, berichtet die Zeitung Alto Adige. Eine Kontrolle folgte – mit überraschendem Ergebnis.

Als die Polizisten die Ladefläche öffneten, entdeckten sie unter einer Plane sechs hochwertige Mountainbikes im Wert von mehreren tausend Euro. Dahinter: Fünf Kartons mit teuren Elektrowerkzeugen namhafter Marken wie Makita, Bosch und Hilti. Auf Nachfrage erklärte der Fahrer, er habe die gesamte Ausrüstung vor zehn Tagen auf einem deutschen Flohmarkt für 2.000 Euro gekauft – Belege dafür konnte er aber nicht vorweisen.

GPS im Fahrradsattel bringt Ermittler auf die Spur

Der entscheidende Hinweis kam aus Bozen: Bereits am 11. März hatte eine Frau den Diebstahl ihres kostspieligen E-Bikes gemeldet. Sie hatte vorgesorgt: Im Rahmen des Bikes hatte sie einen versteckten GPS-Tracker montiert.

Dank des Ortungssystems konnte sie live verfolgen, wie sich ihr gestohlenes Rad von Bozen aus Richtung Süden bewegte – bis es schließlich am Hafen von Ancona stehen blieb. Diese Information leitete die Bozner Polizei an ihre Kollegen in den Marken weiter, die daraufhin gezielt nach dem Bike suchten. Wenige Minuten vor dem Ablegen der Fähre wurde der Wagen entdeckt und der Fahrer festgenommen.

Am Donnerstagnachmittag wurde der 61-Jährige auf die Quästur gebracht. Die Ermittler stellten fest, dass die sichergestellten Werkzeuge aus Einbrüchen in zwei Südtiroler Firmen stammten. Angesichts der Beweislage wurde der Mann, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten vorbestraft ist, wegen Hehlerei festgenommen und in Gewahrsam genommen. Eine gerichtliche Anhörung zur Bestätigung der Festnahme steht noch aus.

Die gestohlenen Fahrräder – darunter auch das GPS-überwachte Modell – werden nun an ihre rechtmäßigen Besitzer in Südtirol zurückgegeben.