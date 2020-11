In Bozen sind die Covid-Intensivstationen voll

Bozen – Das Tagblatt Dolomiten berichtet heute von einer bedenklichen Entwicklung: Seit gestern ist auch das 18. Intensivbett in der Bozner Covid-Intensivstation im neuen Kliniktrakt belegt. Die restlichen zehn Intensivbetten – sechs in Brixen und vier in Schlanders – sind auch belegt. Nun müssen zwischenzeitlich die Krankenhäuser von Bruneck und dann von Meran in die Bresche springen. Neue Betten zu errichten sei nicht schwierig, es fehle aber das Personal, um sie zu betreuen, heißt es aus dem Sanitätsbetrieb.

