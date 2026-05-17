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Großaufgebot an Rettungskräften in Meran

In der Passer ertrunken? – zweimal Fehlalarm

Sonntag, 17. Mai 2026 | 15:25 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Obermais
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Von: mk

Meran – Die Freiwillige Feuerwehr von Obermais ist am Samstag gleich zweimal gerufen worden, weil sich Personen in der Passer angeblich in Not befanden. Mit ausgerückt ist stets das gesamte Meraner Großaufgebot von sechs Wehren, Wasserrettung und Bootsgruppe. Auch die Berufsfeuerwehr Bozen sowie der Rettungsdienst samt Helikopter und Notarzt sowie die Ordnungskräfte standen im Einsatz.

Am Nachmittag wurde um 16.19 Uhr das erste Mal Alarm geschlagen. Die Einsatzmeldung ließ vermuten, dass ein Kanufahrer im Wasser verunfallt ist und im Fluss zu ertrinken drohte.

Zum Glück handelte es sich lediglich um ein unglückliches Manöver und der Kanute konnte sich gemeinsam mit seinen Begleitern selbst ans Ufer retten. Alle Beteiligten blieben unverletzt, sodass die Einsatzkräfte rasch Entwarnung geben und wieder einrücken konnten.

Am späten Abend um 22.37 Uhr folgte dann ein zweiter Einsatz: Laut Anrufer war eine Person in die Passer gesprungen. Nach einer intensiven Suche entlang des Flussufers sowie im Wasser konnte glücklicherweise auch in diesem Fall Entwarnung gegeben werden.

Bezirk: Burggrafenamt

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