In letzter Minute: Carabinieri retten 57-Jährigem das Leben

Einsatz in St. Georgen bei Bruneck

Von: mk

St. Georgen – Beinahe zu einer Tragödie wäre es in St. Georgen bei Bruneck gekommen: Ein 57-jähriger deutscher Staatsbürger, der sich im Urlaub in seiner Zweitwohnung in Südtirol aufhielt, wollte offenbar eine Verzweiflungstat begehen.

Die Frau des Mannes, die sich noch in Deutschland befand, hatte die Einsatzzentrale der Carabinieri von Bruneck kontaktiert und mitgeteilt, dass sie gerade eben auf ihrem Telefon eine Nachricht ihres Mannes erhalten habe, in der er seine Absichten angedeutet habe.

Die Ordnungshüter erreichten in wenigen Minuten den betroffenen Ort. In der Zwischenzeit wurden sowohl Sanitäter als auch Wehrleute der Feuerwehr aktiviert.

Nachdem sie vor der Eingangstür ein Zischen gehört hatten, das für einen Gasaustritt typisch ist, schritten die Carabinieri unmittelbar ein: Sie brachen die Tür auf und gelangten im Dunkeln in die Küche, wo sich der Mann befand – offenbar in der Absicht, Suizid zu begehen.

Die Carabinieri verschlossen die Gasflasche und sicherten die Wohnung. Der Mann wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Brunecker Krankenhaus begleitet, wo er in der psychiatrischen Abteilung untergebracht wurde.