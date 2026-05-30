Aktuelle Seite: Home > Chronik > In Portugal ausgesetzte Kinder zurück in Frankreich
In diesem Haus wurde die Mutter der beiden Kinder verhaftet

In Portugal ausgesetzte Kinder zurück in Frankreich

Samstag, 30. Mai 2026 | 15:25 Uhr
In diesem Haus wurde die Mutter der beiden Kinder verhaftet
APA/APA/AFP/ROMEO BOETZLE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Zwei vor über einer Woche in Portugal ausgesetzte Kleinkinder aus Colmar sind nach Frankreich zurückgekehrt und dort an Angehörige übergeben worden. Die Übergabe sei “unter Bedingungen, die ihre Sicherheit gewährleisten”, erfolgt, teilte die Staatsanwaltschaft Colmar nach Angaben französischer Medien mit. Die beiden Buben seien am Freitag wieder in Frankreich eingetroffen. Der Staatsanwalt erklärte, es würden keine Informationen zur Betreuung der Kinder veröffentlicht.

Die Brüder im Alter von drei und fünf Jahren waren am 19. Mai von einem Autofahrer weinend am Straßenrand der Nationalstraße zwischen Alcácer do Sal und dem Badeort Comporta gefunden worden, rund hundert Kilometer südlich von Lissabon. Die Mutter und ihr Partner wurden zwei Tage später in der Nähe von Fátima im Zentrum des Landes festgenommen.

Mutter in Untersuchungshaft

Die französischen Behörden hatten seit dem 11. Mai nach der Mutter und den Kindern gesucht, nachdem der Vater ihr Verschwinden in Colmar gemeldet hatte. Die portugiesischen Behörden erklärten, die Kinder hätten üblicherweise bei ihrer Mutter gelebt; der Vater habe nur ein eingeschränktes und beaufsichtigtes Umgangsrecht gehabt.

Die Mutter, eine 41-jährige Französin, wurde von der portugiesischen Justiz in Untersuchungshaft genommen und wegen “Gefährdung oder Aussetzung” angeklagt, ebenso ihr Partner, ein 55-jähriger Franzose, dem zudem “schwere Körperverletzung” an einem der beiden Buben vorgeworfen wird.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Meran schränkt die Nutzung des Trinkwassers für Bewässerung ein
Kommentare
78
Meran schränkt die Nutzung des Trinkwassers für Bewässerung ein
LH Kompatscher: „Brennerblockade hat keinen Mehrwert“
Kommentare
77
LH Kompatscher: „Brennerblockade hat keinen Mehrwert“
Sinner erleidet in Paris Schwächeanfall
Kommentare
55
Sinner erleidet in Paris Schwächeanfall
Brennersperre heute – Die aktuelle Lage
Kommentare
41
Brennersperre heute – Die aktuelle Lage
Bauer will Schafe mit Stachelhemd vor Wölfen schützen
Kommentare
36
Bauer will Schafe mit Stachelhemd vor Wölfen schützen
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 