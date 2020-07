In Verteilerzentrale der TIM eingebrochen und Glasfaserleitungen beschädigt

Uttenheim – Das Telekommunikationsunternehmen TIM hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, sind innerhalb weniger Tage zwei Mal Übeltäter bei der Verteilerzentrale der TIM in Uttenheim eingedrungen und haben Glasfaserleitungen beschädigt.

Das erste Mal waren die unbekannten Täter am vergangenen Freitag am Werk. Am Montag brachen sie das zweite Mal ein.

Die beschädigten Leitungen führten zu Störungen und Ausfällen bei Festnetz und Handynetz. Es gingen Hunderte Kundenbeschwerden ein und die Techniker des Unternehmens waren bis spätabends mit den Reparaturarbeiten beschäftigt. TIM behält sich eine Schadenersatzforderung vor.