Innsbrucker nach Schüssen auf Jugendliche festgenommen

Polizeieinsatz in Innsbruck nach Schüssen mit Schreckschusswaffe

Von: apa

Ein 32-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag mit einer Schreckschusspistole aus einem Gebäude in Innsbruck-Reichenau auf mehrere Jugendliche geschossen. Die alarmierte Polizei stöberte den Schützen rasch in einer Wohnung auf und stieß dabei auf eine Cannabis-Indoorplantage, Ketamin und Cannabis. Zudem entdeckten die Beamten mehrere verbotene Waffen und nicht näher bezeichnete “gefährliche Gegenstände”. Der Mann wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Die Polizei war gegen 21.10 Uhr per Notruf alarmiert worden: Im Ortsteil Reichenau schieße eine Person mit einer Schreckschusswaffe aus einem Gebäude. Die eintreffenden Polizeistreifen konnten den 32-jährigen Österreicher als mutmaßlichen Schützen ausforschen. Gegen ihn bestand bereits ein behördliches Waffenverbot. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Über das Motiv wollte man bei der Polizei auf Anfrage vorerst nichts sagen.