Intensivbetten in Südtirol verdoppelt

Bozen – In Südtirol hat man die Zahl der Intensivbetten verdoppelt. Medienberichten zufolge hat Gesundheitslandesrat Thomas Widmann erklärt, dass es normalerweise 30 Betten auf den Intensivstationen gibt. Derzeit seien es mit rund 60 deutlich mehr. Man habe Kapazitäten freischaufeln können, indem man die Reha-Abteilung in Bozen in zwei Privateinrichtungen verlegt hat.

In den Krankenhäusern des Landes sollen noch weitere Betten für die Versorgung von Covid-19-Patienten freigemacht werden. Auch die Privatkliniken im Land wollen weitere Plätze zur Verfügung stellen.