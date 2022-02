Inzidenz in Südtirol am höchsten

Bozen – Nur Südtirol und in den Marken liegt die Wocheninzidenz im italienweiten Vergleich über 2.000. Dies geht aus dem wöchentlichen Bericht des Obersten Gesundheitsinstituts ISS hervor, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Spitzenreiter bleibt dabei Südtirol mit einem Wert von 2.288,7, während in den Marken die Inzidenz bei 2.128,6 liegt.

Friaul Julisch Venetien liegt an dritter Stelle mit einem Wert von 1.963,5.

In Sardinien ist die Inzidenz mit 491,3 am niedrigsten. Der nationale Durchschnitt liegt in Italien bei 1.362.