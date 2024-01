IT-alert: Morgen Überprüfung Signalabdeckung durch Telefonbetreiber

Bozen – Das neue öffentliche Alarmierungssystem IT-alert befindet sich weiterhin in der Testphase. Die Telefongesellschaften führen derzeit in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Zivilschutz eine Überprüfung der Signalabdeckung der Telefonzellen in ganz Italien durch. Von diesen Tests sind morgen zwischen 18.30 und 19.00 Uhr auch einige Bereiche in Südtirol betroffen.

Da es sich um technische Überprüfungen handelt, die über die Dienstkanäle der Betreiber durchgeführt werden, ist die Bevölkerung nicht direkt einbezogen, und es werden auch keine Benachrichtigungen verschickt. Allerdings kann in seltenen Fällen nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Modelle älterer Mobiltelefone versehentlich eine Benachrichtigung erhalten. Sollte dies der Fall sein, genügt es, die Benachrichtigung stumm zu schalten und nicht weiter darauf zu achten.

Diese technischen Überprüfungen dienen dazu, die Abdeckung des Südtiroler Raums mit der Cell-Broadcast-Technologie von IT-alert zu verbessern, um in Zukunft einen noch gezielteren und wirksameren Einsatz im Ereignisfall zu ermöglichen, betont die Agentur für Bevölkerungsschutz.