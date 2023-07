Italien-Urlaubern bietet sich ein heftiger Anblick am Brenner

Gries am Brenner – Italien-Urlauber, die über den Brenner kommen, trauen ihren Augen kaum. Auf der Nordtiroler Seite des Brenners haben die Unwetter der vergangenen Tage eine Schneise der Zerstörung hinterlassen.

Gleich neben der Brennerautobahn liegen hunderte Bäume entwurzelt und umgeknickt. Menschen sind wie durch ein Wunder nicht zu Schaden gekommen.

Sturmböen haben Medienberichten zufolge in Tirol mit mehr als 160 km/h zugeschlagen und den Wald geplättet. Vor allem am Brenner direkt neben der beliebten Urlauber-Verbindung in den Süden ist der Schaden immens. Glücklicherweise ist kein Baum auf die Fahrbahn gestürzt.

Die Bahnstrecke über den Brenner musste zeitweise gesperrt werden. Später war sie dann eingleisig befahrbar. Während der Unwetter ist es in Tirol auch zu lokalen Stromausfällen gekommen. Zahlreiche Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Das Video stammt von Harald Koch und wurde von “Florians Wetterseite” auf Facebook entnommen.