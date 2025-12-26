Italienische Musikstars verzaubern NFL-Halbzeit

Von: fra

Andrea und Matteo Bocelli traten gemeinsam mit US-Rapper Snoop Dogg beim diesjährigen Halftime-Show des Netflix NFL Christmas Game Day auf. Vor mehr als 70 Millionen Zuschauern weltweit sangen die beiden Italiener zusammen mit der Rap-Legende das Weihnachtslied „White Christmas“.

Die Show, ein „Vorgeschmack“ auf den Super Bowl, vereinte auch in diesem Jahr amerikanischen Football mit Musik und Popkultur. Neben dem Auftritt der Bocellis präsentierten sich internationale Stars wie Lainey Wilson, Martha Stewart und die KPop-Gruppe Huntr/X. Snoop Dogg führte durch das Programm und sorgte für ein dynamisches Zusammenspiel zwischen Sport und Unterhaltung.

Der Auftritt von Andrea und Matteo Bocelli wurde vom Publikum besonders gefeiert und galt als emotionaler Höhepunkt des Halftime-Shows. Damit rückten die beiden italienischen Künstler einmal mehr ins globale Rampenlicht und repräsentierten italienische Musik und Kultur auf einem internationalen Sportevent.