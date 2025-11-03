Aktuelle Seite: Home > Chronik > Italienweiter Streik der Allgemeinmediziner am Donnerstag
Grundlegende Dienste weiter gewährleistet

Italienweiter Streik der Allgemeinmediziner am Donnerstag

Montag, 03. November 2025 | 17:20 Uhr
US-Studie ergab 40 bis 50 Prozent größeres Risiko
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: Ivd

Rom – Die nationale italienische Gewerkschaft für Allgemeinmediziner SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) hat für Mittwoch zu einem italienweiten Streik der Ärztinnen für Allgemeinmedizin aufgerufen.
Der Streikaufruf richtet sich auch an die in Südtirol tätigen Ärzte für Allgemeinmedizin.

Die am Streik teilnehmenden Ärzte müssen nur die grundlegenden Dienste (servizi essenziali) garantieren. Das heißt, dass dringende Hausbesuche nur nach telefonischer Konsultation mit dem Arzt gewährleistet werden.

Patienten können sich für dringende Angelegenheit auch an die nicht streikenden Ärzte derselben vernetzten Gruppenmedizin (VGM) wenden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
72
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
30
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Kommentare
28
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Sexistisches KI-Foto von Tania Cagnotto aufgetaucht
Kommentare
24
Sexistisches KI-Foto von Tania Cagnotto aufgetaucht
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
19
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 