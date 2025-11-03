Aktuelle Seite: Home > Italien > FlixBus: Von München und Innsbruck über Bozen zum Gardasee
Neue Verbindungen ab Dezember

FlixBus: Von München und Innsbruck über Bozen zum Gardasee

Montag, 03. November 2025 | 17:52 Uhr
Flixbus-Fahrer hatte die Koffer einfach auf den Gehsteig gestellt
APA/APA (Archiv/dpa)/Arne Dedert
Schriftgröße

Von: idr

Brescia – Brescia rückt näher an Europa heran: Ab dem 1. Dezember erweitert FlixBus das Streckennetz und führt direkte tägliche Verbindungen von der lombardischen Stadt nach München und Innsbruck ein. Gleichzeitig werden die Fahrten zu den wichtigsten Städten Norditaliens deutlich aufgestockt.

Die neuen internationalen Linien starten täglich um 11.20 Uhr am U-Bahnhof Poliambulanza und bieten eine bequeme Alternative für Reisende Richtung Deutschland und Österreich. Besonders interessant: Die Busse machen auch in Trient und Bozen Halt. Mit dieser Neuerung bestätigt FlixBus Brescia als strategischen Knotenpunkt für nationale und internationale Reisen.

Fahrten nehmen insgesamt zu

Neben den Auslandsverbindungen hat das Unternehmen auch die Frequenz der Fahrten innerhalb Norditaliens erhöht. Die Strecke nach Verona wird künftig bis zu viermal täglich angeboten, während die Verbindungen nach Venedig und Padua ebenfalls verstärkt werden. Diese Ausweitung der Mobilität erleichtert nicht nur den Einwohnern von Brescia die Fortbewegung, sondern soll auch mehr ausländische Touristen in die Stadt locken.

Ein weiterer Vorteil der Busreisen: Die Umweltbilanz. Nach Angaben von FlixBus reduziert die Nutzung von Fernbussen die CO2-Emissionen pro Passagier um über 80 Prozent im Vergleich zum Privatwagen – eine umweltfreundliche Alternative für bewusste Reisende.

Mit dem erweiterten Angebot positioniert sich Brescia zunehmend als wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Lombardei und bietet seinen Bewohnern sowie Besuchern verbesserte Anbindungen an europäische Metropolen und italienische Städte.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
72
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
30
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Kommentare
28
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Sexistisches KI-Foto von Tania Cagnotto aufgetaucht
Kommentare
24
Sexistisches KI-Foto von Tania Cagnotto aufgetaucht
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
19
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 