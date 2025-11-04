Aktuelle Seite: Home > Chronik > Italienweiter Streik der Allgemeinmediziner am Mittwoch
Grundlegende Dienste weiter gewährleistet

Italienweiter Streik der Allgemeinmediziner am Mittwoch

Dienstag, 04. November 2025 | 11:00 Uhr
Von: Ivd

Rom – Die nationale italienische Gewerkschaft für Allgemeinmediziner SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) hat für Mittwoch, den 5. November 2025 zu einem italienweiten Streik der Ärztinnen für Allgemeinmedizin aufgerufen. Der Streikaufruf richtet sich auch an die in Südtirol tätigen Ärzte für Allgemeinmedizin.

Die am Streik teilnehmenden Ärzte müssen nur die grundlegenden Dienste (servizi essenziali) garantieren. Das heißt, dass dringende Hausbesuche nur nach telefonischer Konsultation mit dem Arzt gewährleistet werden.

Patienten können sich für dringende Angelegenheit auch an die nicht streikenden Ärzte derselben vernetzten Gruppenmedizin (VGM) wenden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 7 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
© 2025 First Avenue GmbH
 