Vier Anzeigen nach Polizeieinsätzen 

Jackendieb in Bozen gefasst

Mittwoch, 05. November 2025 | 15:10 Uhr
Polizei
Quästur
Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Dienstag in Bozen vier Personen angezeigt. Bei Kontrollen und Einsätzen im Stadtgebiet stießen die Exekutivbeamten mehrfach auf Straftaten – von Drogenbesitz bis Diebstahl.

Am frühen Nachmittag kontrollierte eine Streife der Quästur entlang der Talferpromenade bei der gelben Brücke einen 30-jährigen Tunesier, der bereits wegen Drogenhandels bekannt ist. Er wurde mit einem Gramm Kokain und zwei Gramm Haschisch erwischt und wegen Besitzes von Suchtmitteln zum Zwecke des Verkaufs angezeigt.

Kurz darauf griff die Polizei unter den Bozner Lauben ein, nachdem dort ein 32-jähriger Marokkaner mehrere Jacken aus einem Bekleidungsgeschäft gestohlen hatte. Der Asylwerber versuchte zu fliehen, wurde aber in der Nähe des Kornplatzes gestoppt. Er wird wegen Diebstahls und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Ebenfalls am Nachmittag wurde in der Trientstraße ein 25-jähriger Italiener angehalten, der kurz zuvor ein Paar Schuhe aus einem Geschäft entwendet hatte. Auch er wurde angezeigt. Die Ware konnte dem Geschäft zurückgegeben werden.

Am Abend entdeckten die Ordnungshüter im Garten der Religionen schließlich einen 22-jährigen Gambier auf einem hochwertigen Mountainbike, das am Vortag gestohlen worden war. Der Mann wurde wegen Hehlerei angezeigt, das Fahrrad ging an die Besitzerin zurück.

 

 

 

 

Kommentare

