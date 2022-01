Kaltern – Am Samstag, dem 29.01.2022, fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kaltern Markt statt.

Aufgrund der immer noch anhaltenden Covid-19 Pandemie wurde diese auch heuer wieder online abgehalten. Kommandant Dietmar Zwerger, Kommandant-Stellvertreter Michael Kopp, Kassier Gerd Dissertori, Schriftführer Lukas Depaoli und Jugenbeträuer-Stellvertreter Matthias Gasser brachten ihre Berichte in der festlich geschmückten Feuerwehrhalle vor, während die Ehrengäste, Wehrmänner und Jugendfeuerwehrmänner die Versammlung auf ihren Geräten von zu Hause aus verfolgten.

Im Folgenden einige auf der Versammlung präsentierte Tätigkeiten aus dem abgelaufenen Jahr. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen konnte die Feuerwehr Kaltern Markt 79 Übungen mit insgesamt 305 Mannstunden abhalten. Auch 28 Brandsicherheits- und Ordnungsdienste wurden geleistet. Darunter waren auch gemeindeübergreifende Dienste wie bei den Impftagen in Bozen. Die Feuerwehr Kaltern Markt wurde zu 64 Einsätzen, darunter 17 kleine, 2 mittlere und 1 Großbrand gerufen.

Einen Höhepunkt stellten die Bestellung der Drehleiter und des Rüstfahrzeuges dar, welche in Bälde in Kaltern eintreffen und in den Dienst gestellt werden können. Abgeschlossen wurde die Versammlung mit den Grußworten der zahlreichen Ehrengäste. Auch wenn die online-Versammlung positiv angenommen wurde, hoffen wir doch, die Jahreshauptversammlung 2023 wieder in Präsenz abhalten zu können.