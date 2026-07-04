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Crash mit Auto

Jaufenpass: Motorradfahrer bei Unfall erheblich verletzt

Samstag, 04. Juli 2026 | 16:19 Uhr
Pelikan
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Von: luk

Gasteig – Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Jaufenpassstraße mittelschwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.00 Uhr rund einen Kilometer unterhalb der Passhöhe in Richtung Gasteig. Nach ersten Informationen kollidierte der Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Sterzing sowie eine zufällig vorbeikommende Notärztin aus Sterzing übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus Bozen geflogen.

Neben dem Weißen Kreuz und dem Rettungshubschrauber standen auch die Freiwillige Feuerwehr Ratschings, Zug Gasteig, sowie die Carabinieri im Einsatz. Die genaue Unfallursache wird ermittelt.

Bezirk: Wipptal

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