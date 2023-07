Jeweils ein Wolf im Defereggen- und im Virgental zum Abschuss freigegeben

Prägraten/Hopfgarten i. D. – Im heurigen Jahr wurden in Osttirol bereits rund 90 Schafe und eine Ziege bei Wolfsangriffen getötet. Fast 150 Schafe sind im Zusammenhang mit Rissen abgängig. Die Tiroler Landesregierung hat nach bestätigten Wolfsrissen in Prägraten und Hopfgarten i. D. zwei weitere Abschussverordnungen für das Virgen- und das Defereggental erlassen. Drei Verordnungen laufen in den nächsten 14 Tagen aus.

Im Defereggental und im Virgental ist nach bereits genetisch bestätigten Rissereignissen in Hopfgarten und in Prägraten jeweils ein Wolf für acht Wochen zum Abschuss freigegeben. Die Verordnungen treten am Freitag, den 14. Juli in Kraft und gelten für acht Wochen.

Drei derzeit noch geltenden Abschussverordnungen im Iseltal, im Pustertal und im Defereggental laufen in den kommenden zwei Wochen aus. Damit sind dann in Osttirol vier Wölfe zur Entnahme freigegeben. Die betroffene Jägerschaft wird von der Behörde über alle Änderungen informiert.