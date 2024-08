Joggerin von Stapler erfasst und getötet

In St. Pölten

Von: apa

Eine 53-jährige Joggerin ist am Freitag in St. Pölten von einem Stapler erfasst und getötet worden. Der 36-jährige Lenker des Teleskopstaplers, der mit Abbauarbeiten nach dem Frequency Festival beschäftigt war, dürfte die Frau beim Zurückschieben übersehen haben, berichtete die niederösterreichische Polizei am Samstag. Die Läuferin wurde zunächst noch von einem Notarzt reanimiert und ins Unfallkrankenhaus St. Pölten gebracht. Dort erlag sie aber ihren schweren Verletzungen.

Der 36-Jährige wird laut Polizei bei der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr angezeigt. Er wollte mit dem Teleskopstapler im Bereich des Traisenwegs Absperrzäune vom Gelände des Frequency Festivals entfernen. Beim Zurückschieben erfasste er die hinter dem Fahrzeug vorbeilaufende Joggerin mit dem rechten hinteren Reifen.