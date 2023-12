Jugendberatung Young+Direct auch während der Weihnachtzeit geöffnet

Bozen – Die Weihnachtstage sind für Familien manchmal eine große Herausforderung. Es sollte ein harmonisches und fröhliches Fest für alle werden, und gerade diese Erwartungshaltung führt oft zu Konflikten und familiären Spannungen.

Young+Direct, die Jugendberatungsstelle des Südtiroler Jugendrings, bleibt also auch während der Weihnachtszeit an Werktagen geöffnet und bietet kostenlose Hilfe und Beratung für Jugendliche an, und zwar über:

WhatsApp: 345 0817058

E-Mail: online@young-direct.it

Telefon: 0471 1551551

Persönliches Gespräch: Johann Wolfgang von Goethestr. 42 in Bozen

Nähere Infos gibt es auf der Homepage www.young-direct.it