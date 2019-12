Jugendliche Einbrecher in Bozen gefasst

Bozen – Kriminelle Energie ist offenbar in allen Altersschichten vorhanden. Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, haben die Ordnungshüter in Bozen in den vergangenen Tagen drei Minderjährige angezeigt und eine 16-Jährige verhaftet.

Die vier Teenager sollen für mindestens fünf Einbrüche zwischen Bozen und Auer verantwortlich sein. Vor zwei Tagen wurden sie in Bozen von der Staatspolizei überrascht. Anwohner hatten die vier am helllichten Tag mit Einbruchswerkzeug beobachtet und Alarm geschlagen.

Die verdächtigen Jugendlichen lieferten sich zunächst eine Verfolgungsjagd mit den Ordnungshütern, doch sie konnten gefasst werden. Eine 13-Jährige, eine 15-Jährige sowie ein 18-Jähriger wurden angezeigt. Ein 16-jähriges Mädchen wurde hingegen verhaftet. Gegen sie lag wegen anderer Vergehen bereits ein Haftbefehl vor.