Jugendliche nach Überfall auf Wiener Taxler festgenommen

Von: apa

Nach einem Überfall auf einen Taxifahrer am 16. Jänner in Wien durch Jugendliche hat die Polizei die Verdächtigen ausgeforscht: Es handelt sich demnach um fünf Personen im Alter von 13 bis 15 Jahren. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass vier der Verdächtigen unmittelbar vor dem Taxiraub einen 14-Jährigen mit dem Umbringen bedroht und ihm seine Jacke geraubt hatten. Einer der Angreifer soll dem Opfer dabei ein Messer an den Hals gehalten haben, hieß es seitens der Polizei.

Die Angreifer bedrohten den Fahrer im Jänner mit einem spitzen Gegenstand, entwendeten seine Geldbörse und verletzten ihn durch mehrere Faustschläge leicht. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Bei den Verdächtigen handelt es sich laut einer Aussendung der Polizei um zwei 13-Jährige (Staatsangehörigkeiten: Syrien, Serbien), einen 14-Jährigen (Staatsangehörigkeit ungeklärt) sowie zwei 15-Jährige (Staatsangehörigkeiten: Syrien, Irak).

Drei Strafmündige in Justizanstalt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden alle drei strafmündigen Tatverdächtigen in eine Justizanstalt überstellt. Bei den Einvernahmen zeigten sie sich auch teilweise geständig. Die beiden 13-Jährigen, die strafrechtlich noch nicht zur Verantwortung gezogen werden können, wurden angezeigt.