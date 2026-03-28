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Polizeikontrollen in Bozen

Jugendliche stehlen Spirituosen im Kaufhaus

Samstag, 28. März 2026 | 16:00 Uhr
Polizei Bozen
Quästur
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Von: mk

Bozen – Mit einem Großaufgebot hat die Staatspolizei am Freitag gezielte Kontrollen im Bozner Stadtgebiet durchgeführt. Im Visier der Beamten standen vor allem das neue Einkaufszentrum „Waltherpark“, der Bahnhofspark sowie der Kapuzinerpark. Die Bilanz: Acht Anzeigen und zahlreiche Platzverweise.

Unterstützt wurden die Bozner Beamten dabei von Spezialeinheiten der Kriminalpolizei aus Mailand. Im Einkaufszentrum Waltherpark griff die Polizei am Nachmittag ein, nachdem Sicherheitsmitarbeiter fünf Jugendliche – drei Jungen und zwei Mädchen – beim Diebstahl von Spirituosen ertappt hatten. Die Gruppe wurde auf freiem Fuß angezeigt, das Diebesgut konnte dem betroffenen Geschäft direkt wieder ausgehändigt werden.

Razzia in der Zone rund um den Bahnhof

Parallel dazu konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf den Verdiplatz und den Kapuzinerpark, um gegen illegale Einwanderung, Drogenhandel und städtische Verwahrlosung vorzugehen.

Die Bilanz der Abendstunden: Gegen fünf ausländische Staatsbürger wurden wegen ordnungswidrigen Verhaltens Platzverweise ausgesprochen. Ein tunesischer und ein marokkanischer Staatsbürger – beide Asylbewerber mit Vorstrafen – wurden angezeigt, weil sie gegen ein bestehendes Aufenthaltsverbot (Foglio di via) verstoßen hatten.

Ein weiterer Mann aus Marokko wurde angezeigt, da er einer bereits rechtskräftigen Verfügung, das Staatsgebiet zu verlassen, nicht Folge geleistet hatte.

Insgesamt kontrollierte die Staatspolizei im Laufe des Tages 180 Personen und 46 Fahrzeuge.

Bezirk: Bozen

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