Jugendlicher in Meran vom Fahrrad gezogen und angegriffen

Von: luk

Meran – Zu einem weiteren Verstörenden Vorfall roher Gewalt ist es in Meran gekommen. Ein Jugendlicher wurde Opfer der brutalen Attacke: Zwei junge Männer griffen ihn grundlos an und bedrohten ihn mit einem Messer. Die Carabinieri haben die mutmaßlichen Täter identifiziert und wegen Körperverletzung und schwerer Bedrohung angezeigt.

Der Vorfall ereignete sich in Obermais, als der Jugendliche mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause war. Plötzlich näherten sich ihm zwei Männer und schlugen ihm ohne ersichtlichen Grund mit Fäusten und Tritten ins Gesicht. Die Auseinandersetzung verlagerte sich daraufhin in den Rosegger-Park, wo sich ein Freund des Opfers befand, der zu Hilfe eilte. Doch einer der Angreifer hob seine Kleidung leicht an, um ein Messer zu zeigen, das er im Hosenbund trug, und bedrohte damit sowohl das Opfer als auch den Zeugen. Der zweite Täter forderte den Freund auf, sich nicht einzumischen.

Bevor sie den Tatort verließen, packte einer der Angreifer das Opfer an den Wangen, biss ihm in die Nase und setzte die Schläge und Tritte fort. Anschließend flohen die beiden Männer in einem weißen Auto, dessen Beschreibung das Opfer der Polizei geben konnte.

Dank eines Passanten, der die Schreie hörte und das auffällige Fahrzeug in der Nähe beobachtete, konnten die Carabinieri schnell handeln. Die Hinweise des Zeugen, einschließlich des Kennzeichens des Autos, führten die Ermittler schließlich zu den mutmaßlichen Tätern.

Im Zuge einer gründlichen Untersuchung gelang es den Carabinieri von Meran, die beiden verdächtigen Italiener mit Vorstrafen aufzuspüren und anzuzeigen. Sie werden sich nun wegen Körperverletzung und Bedrohung vor Gericht verantworten müssen.