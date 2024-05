Jugendlicher wird im Park ausgeraubt

Von: mk

Bozen – In Bozen ist ein Jugendlicher am späten Sonntagnachmittag in einem Park in der Vintlerstraße ausgeraubt worden. Der Jugendliche stand unter Schock und verständigte telefonisch die Polizei.

Der Student soll gemeinsam mit zwei Freunden auf einer Parkbank gesessen sein, als sich der mutmaßliche Übeltäter näherte. Zunächst habe er sich laut Aussagen des Jugendlichen völlig harmlos verhalten haben, doch dann habe er die Gruppe bedroht.

Vom Jugendlichen forderte er die Herausgabe seiner Halskette. Als dieser sich weigerte, riss er sie ihm vom Hals. Außerdem verlangte der Angreifer den Ring des Jugendlichen, doch dieser wehrte sich erneut.

Um den Täter zu beruhigen, bot ihm der Student stattdessen ein Getränk an. Doch dieser bedrohte den Jugendlichen nur umso mehr. So sagte er, dass er eine Pistole bei sich habe und seine Komplizen rufen würde, sollte sich der Student weiterhin querstellen. Zuletzt verlangte er noch dessen Sonnenbrille und seine Baseballmütze.

Weil er verängstigt war, gab der Jugendliche nach und suchte mit seinen beiden Freunden im Anschluss das Weite, während er die Polizei benachrichtigte.

Als die Beamten eintrafen, hielt sich der Verdächtigte noch immer in der Nähe auf. Die Polizisten ergriffen den mutmaßlichen Täter und verfrachteten ihn in den Streifenwagen. Offenbar handelt es sich um den 19-jährigen Nordafrikaner N. Z., der über keine feste Unterkunft verfügt und bereits vorbestraft ist. Der junge Mann gestand vor der Polizei den Überfall.

Die entwendeten Gegenstände konnten sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer zuückgegeben werden. Der 19-Jährige wurde unterdessen wegen erschwerten Raubüberfalls ins Bozner Gefängnis überstellt.

Quästor Paolo Sartori hat außerdem einen Platzverweis erlassen: Der 19-Jährige darf ab dem Moment seiner Haftentlassung das Gebiet der Stadtgemeinde von Bozen vier Jahre lang nicht betreten.