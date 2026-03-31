Aktuelle Seite: Home > Chronik > Junge Hirschziegenantilope in Wiener Zoo erschossen
Das getötete Tier wurde in der Früh entdeckt

Junge Hirschziegenantilope in Wiener Zoo erschossen

Dienstag, 31. März 2026 | 14:56 Uhr
Das getötete Tier wurde in de Früh entdeckt
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Ein Jungtier der Hirschziegenantilopen ist in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten in einem Wiener Zoo erschossen worden. Der Sachverhalt wurde am Montag von den Verantwortlichen des Zoos in einer Polizeiinspektion gemeldet, laut orf.at handelt es sich dabei um den Schönbrunner Tiergarten in Wien-Hietzing. Eine Tierpflegerin fand demnach das getötete Tier, ein Tierarzt des Zoos führte eine Obduktion durch, wobei eine mutmaßliche Schussverletzung festgestellt wurde.

Aufgrund des vorliegenden Verdachts der Tierquälerei (§ 222 StGB) wurden umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Erste Ergebnisse legen nahe, dass gegen 3.00 Uhr tatsächlich eine Schussabgabe von außerhalb des Geheges erfolgte. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Umweltdelikte, hat die Amtshandlung übernommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Kommentare
71
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Sprit-Schock in Südtirol: Nirgendwo ist Diesel teurer in Italien
Kommentare
48
Sprit-Schock in Südtirol: Nirgendwo ist Diesel teurer in Italien
Eltern im Ägypten-Urlaub, fünf Kinder allein daheim
Kommentare
42
Eltern im Ägypten-Urlaub, fünf Kinder allein daheim
Wald in den Dolomiten in Not
Kommentare
38
Wald in den Dolomiten in Not
Italien plant Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige
Kommentare
35
Italien plant Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 