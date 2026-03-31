Junge Hirschziegenantilope in Wiener Zoo erschossen

Von: apa

Ein Jungtier der Hirschziegenantilopen ist in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten in einem Wiener Zoo erschossen worden. Der Sachverhalt wurde am Montag von den Verantwortlichen des Zoos in einer Polizeiinspektion gemeldet, laut orf.at handelt es sich dabei um den Schönbrunner Tiergarten in Wien-Hietzing. Eine Tierpflegerin fand demnach das getötete Tier, ein Tierarzt des Zoos führte eine Obduktion durch, wobei eine mutmaßliche Schussverletzung festgestellt wurde.

Aufgrund des vorliegenden Verdachts der Tierquälerei (§ 222 StGB) wurden umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Erste Ergebnisse legen nahe, dass gegen 3.00 Uhr tatsächlich eine Schussabgabe von außerhalb des Geheges erfolgte. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Umweltdelikte, hat die Amtshandlung übernommen.