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Kriegsminister Hegseth lässt laut Bericht Bodenoffensive vorbereiten

Bericht: USA bereiten wochenlange Bodenoffensive im Iran vor

Sonntag, 29. März 2026 | 03:52 Uhr
Kriegsminister Hegseth lässt laut Bericht Bodenoffensive vorbereiten
APA/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
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Von: APA/Reuters

Das US-Verteidigungsministerium bereitet sich einem Zeitungsbericht zufolge auf wochenlange Bodeneinsätze im Iran vor. Die Pläne könnten Kommandoeinsätze von Spezialkräften sowie Vorstöße regulärer Infanterie umfassen, berichtete die “Washington Post” am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider aus Regierungskreisen. Ob Präsident Donald Trump diese Vorhaben genehmigen werde, sei jedoch ungewiss.

Der Krieg in dem Land befindet sich in der fünften Woche. Die Regierung in Washington hat Marineinfanteristen in den Nahen Osten verlegt und plant zudem, Tausende Soldaten der 82. Luftlandedivision in die Region zu entsenden.

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