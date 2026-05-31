Welches Freischwimmbad ist am günstigsten?

Von: mk

Bozen – Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit steigt auch wieder die Lust auf einen erfrischenden Tag im Schwimmbad. Um Verbraucherinnen und Verbrauchern einen besseren Überblick über Eintrittspreise, Ermäßigungen und Angebote der zahlreichen Freischwimmbäder in Südtirol zu verschaffen, hat die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) auch für 2026 ihren Preisvergleich der Südtiroler Bäder aktualisiert.

Der Vergleich ermöglicht es, auf einen Blick die günstigsten Schwimmbäder zu finden und Sommerausflüge bewusster zu planen – je nach Budget und persönlichen Bedürfnissen kann so jedes Mal ein anderes Bad gewählt werden.

Hier geht es zum Preisvergleich (PDF)!

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren hat sich die Online-Verfügbarkeit der Preise leicht verbessert: Immer mehr Betreiber veröffentlichen Preislisten und Informationen auf ihren Webseiten. Dennoch bestehen weiterhin einige Kritikpunkte. Häufig wird nicht klar angegeben, für welche Saison die veröffentlichten Preise gelten, oder Saisonkarten werden erst dann online gestellt, wenn vergünstigte Vorverkaufsaktionen bereits beendet sind. Dadurch wird es für Verbraucher schwieriger, Angebote rechtzeitig zu vergleichen oder Vorverkaufsaktionen zu nutzen.

Der Preisvergleich

Was die Sommersaison 2026 kennzeichnet, ist, dass die meisten Schwimmbäder die Preise zum Vorjahr – erfreulicherweise – unverändert gelassen oder gar verbilligt haben (diese haben wir in der Tabelle blau hervorgehoben).

Der Preisvergleich der VZS zeigt, dass es jedoch in einzelnen Bereichen deutliche Preiserhöhungen gegeben hat – insbesondere bei Erwachsenen-Tageskarten, Familieneintritten sowie bei zeitlich begrenzten oder vergünstigten Nachmittags-Eintritten. Gegenüber der Saison 2025 konnte eine durchschnittliche Preissteigerung von +2,31 Prozent (letztes Jahr +1,89 Prozent) ermittelt werden. Unter den einzelnen Eintrittskartentypologien sehen die Preiserhöhungen folgendermaßen aus:

Der Preis für eine Tageskarte für Kinder liegt zwischen 3,00 Euro und 6,50 Euro, jener für Erwachsene zwischen 6,00 Euro und 10,90 Euro. Die Preise für Saisonkarten bewegen sich bei Kindern zwischen 35,00 und 129,00 Euro, bei Erwachsenen hingegen zwischen 70,00 Euro und 186,00 Euro (die Preise der Thermen und Ganzjahresbäder sind jedoch höher).

Angesichts der allgemeinen Preisentwicklung der letzten Jahre kann dies insgesamt als moderat bezeichnet werden. Die höchsten Preise finden sich weiterhin vor allem bei ganzjährig geöffneten Schwimmbädern und Badeanlagen, die aufgrund ihres erweiterten Angebots und höherer Betriebskosten teurer sind.

Ermäßigungen, Sondertarife und kostenlose Eintritte

Der Preisvergleich der VZS erleichtert zudem die Suche nach den zahlreichen Preisvergünstigungen der einzelnen Schwimmbäder. Neben klassischen Saisonkarten oder Mehrfacheintritten bieten viele Anlagen unter anderem:

• Familienermäßigungen;

• Preisnachlässe für Kinder, Studierende und Senioren;

• vergünstigte Eintritte zu bestimmten Uhrzeiten;

• Punkte- oder Vorteilskarten;

• Sondertarife für Einheimische;

• Gratis-Eintritte für Kleinkinder;

• reduzierter oder kostenloser Eintritt für Menschen mit Behinderung und teilweise auch für Begleitpersonen.

Gerade diese Unterschiede machen den Preisvergleich der VZS besonders hilfreich: Wer seine Schwimmbadbesuche frühzeitig plant, kann bei den Freizeitkosten im Sommer spürbar sparen.

Mehr Informationen für eine bewusste Wahl

Neben den Eintrittspreisen enthält der Vergleich auch praktische Informationen die wichtigsten Zutrittsbedingungen. Ziel ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern ein einfaches und übersichtliches Instrument zur Verfügung zu stellen, mit dem sich die Angebote der verschiedenen Südtiroler Schwimmbäder schnell vergleichen lassen, um das jeweils beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.

In den nächsten Wochen werden im Preisvergleich der VZS nachträglich noch einige Schwimmbäder ergänzt, die zum Zeitpunkt der Erhebung (28.05.2026) die Eintrittspreise noch nicht bestimmt hatten.

Der Preisvergleich der Südtiroler Freischwimmbäder ist auf der Homepage der VZS (https://www.consumer.bz.it/de) einsehbar.