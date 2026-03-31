Ohrfeige im Linienbus und Tumult auf der Straße

Von: luk

Bozen – Ein gewalttätiger Zwischenfall in einem Linienbus und auf offener Straße hat am Montagabend in Bozen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein 35-jähriger Mann wurde festgenommen, nachdem er zunächst einen Fahrgast attackiert und anschließend auch Widerstand gegen die Einsatzkräfte geleistet hatte.

Laut Alto Adige online, wurde eine Streife der Staatspolizei in die Romstraße gerufen, nachdem eine aggressive Person in einem Bus gemeldet worden war. Vor Ort berichtete ein junger Fahrgast, dass er von dem Mann zunächst beleidigt und anschließend mit einer Ohrfeige geschlagen worden sei.

Der Busfahrer stoppte daraufhin das Fahrzeug und forderte den Angreifer auf auszusteigen, woraufhin dieser das Transportmittel verließ. Dank der Personenbeschreibung konnten die Exekutivbeamten den Mann wenig später in der Nähe ausfindig machen.

Dort versuchte der 35-Jährige laut Polizei bereits erneut, eine andere Person anzugreifen, nachdem er wegen seines Verhaltens in einem Innenhof zur Rede gestellt worden war. Die Situation drohte zu eskalieren, konnte jedoch durch das rasche Eingreifen der Polizei unter Kontrolle gebracht werden.

Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und versuchte, die Polizisten mit Tritten und Schlägen zu attackieren. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Tatverdächtige, ein 35-jähriger marokkanischer Staatsbürger, wurde in die Quästur gebracht und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und muss sich im Rahmen eines Schnellverfahrens verantworten.