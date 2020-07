Junge und zehn Retter ertrinken in der Nähe von Alexandria

Am gestrigen Freitagmorgen kam es im Strandabschnitt des Stanley Beach in der Nähe von Alexandria in Ägypten zu einer Tragödie.

Ein Junge geriet in Not, nachdem er sich ins Wasser begeben hatte. Er sowie zehn weitere Menschen, die dem Jungen zu Hilfe kommen wollten, sind dabei ums Leben gekommen, so berichten Medien.

Da die Strände in Alexandria aufgrund von Eindämmungsmaßnahmen bezüglich des Coronavirus eigentlich gesperrt sind, waren zu jenem Zeitpunkt keine Rettungsschwimmer vor Ort, die eingreifen hätten können.

Aufgrund der hohen Temperaturen haben jedoch viele Anwohner die Bestimmungen nicht ernst genommen und sich am Strand und im Wasser des berüchtigten Strandabschnittes aufgehalten, der für seine felsige Küste und der starken Strömung bekannt ist.