Junger Mann wegen Drogenbesitzes festgenommen

Meran – Die Carabinieri von Meran zeigten einen 20-jährigen Einheimischen wegen des Besitzes von verkaufsfertigen Drogen auf freiem Fuß an.

In der Nacht von Sonntag auf Montag gingen bei den Carabinieri der Einsatzzentrale in Meran mehrere Anrufe ein, in denen sich Meraner über nächtliche Ruhestörung beklagten. Den Anrufern zufolge drang aus einer Wohnung in der Laubengasse starker Lärm.

Zunächst dachten die Carabineri, an einen üblichen, immer wieder vorkommenden Fall nächtlicher Ruhestörung. Ihre Überraschung war groß, als sie vor dem Vermieter und dem Eigentümer des Hauses standen und feststellten, dass sich in dem Haus illegale Substanzen befanden. Die Carabinieri führten daraufhin eine gründliche Durchsuchung der Wohnung durch. Dabei stellten die Beamten mehr als sechzig Gramm Haschisch, fast zwanzig Gramm Marihuana, ein Fläschchen mit 70 Milligramm Methadon und eine Präzisionswaage sicher.

Der 20-Jährige aus Meran, der bereits im Drogengeschäft bekannt war, wurde wegen Besitzes von verkaufsfertigen Drogen auf freiem Fuß angezeigt. Um die übliche qualitative Untersuchung durchzuführen, wurden die Drogen an das Carabinieri-Labor in Leifers übersandt.