Junges Skitalent stirbt nach Sturz beim Training in Schnals

Von: mk

Schnals – Die vielversprechende italienische Skirennläuferin Matilde Lorenzi ist im Alter von 20 Jahren nach einem schweren Sturz bei einem Training in Südtirol verstorben.

Die Nachwuchssportlerin aus Turin, die sportlich in Sestriere aufgewachsen war, fuhr die Grawand-Piste G1 hinunter, als es am Montag zu dem Sturz gekommen ist.

Laut Zeugenaussagen hatten sich ihre Ski auseinandergezogen und sie fand mit den Kanten auf dem Schnee keinen Halt mehr. In der Folge stürzte sie und schlug mit dem Gesicht auf dem gefrorenen Boden auf.

Sie wurde auf die Intensivstation des Bozner Krankenhauses angebracht, doch ihr gesundheitlicher Zustand war von Anfang an kritisch, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa. Die 20-Jährge ist ihren schweren Kopfverletzungen erlegen.

Lorenzi war eine Sportlerin der italienischen Armee. Die Nachricht von ihrem Tod wurde von Verteidigungsminister Guido Crosetto in einem Beitrag in den sozialen Medien bekannt gegeben, in dem er sein tiefstes Beileid aussprach.