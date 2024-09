Kadetten der Militärschule „Teulié“ im Ausbildungszentrum der Carabinieri

Besuch in Gröden

Von: mk

Wolkenstein – Am 30. August 2024 hat im Ausbildungszentrum der Carabinieri für alpine Einsatzkräfte in Wolkenstein in Gröden ein Besuch von 33 Kadetten der Militärschule „Teulié“ der italienischen Armee aus Mailand stattgefunden.

Ziel des Besuchs war es, den Kadetten die historische, ausbildungstechnische und operative Aufgabe der Carabinieri in den Bergen näherzubringen und die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften weiter zu fördern.

Insbesondere konnten die Kadetten an einem detaillierten Briefing über das Zentrum und die Ausbildungs-, Überwachungs- und Rettungsaktivitäten der Carabinieri in den Bergregionen teilnehmen.

Anschließend war es ihnen möglich, die Aktivitäten der Carabinieri verfolgen, die den Ausbildungskurs für die Spezialisierung als Kletterer in der Kletterhalle „Comici“ besuchen. Zum Abschluss besichtigten die Kadetten die Kaserne und die dazugehörigen Fahrzeuge.