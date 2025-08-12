Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kärntner hatte Waffen, NS-Material und Drogen gebunkert
Sichergestellte Waffen und NS-Material

Kärntner hatte Waffen, NS-Material und Drogen gebunkert

Dienstag, 12. August 2025 | 18:25 Uhr
Sichergestellte Waffen und NS-Material
APA/APA/POLIZEI KÄRNTEN
Von: apa

Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan hat Waffen, Drogen und NS-Material zu Hause gebunkert gehabt. Er flog nach einer vom Gericht bewilligten Hausdurchsuchung auf, wie die Kärntner Polizei am Dienstag mitteilte. Ausgangspunkt der Ermittlungen war, dass der amtsbekannte Mann auf einem Social-Media-Profil nationalsozialistische Symbolik verbreitet hatte.

Bei der Hausdurchsuchung am Dienstag wurde einiges an einschlägigem Material gefunden, unter anderem eine um den Hals getragene Kette mit der Aufschrift “Geheime Staatspolizei”, eine zusammengerollte NS-Flagge, ein Patch mit Hakenkreuz sowie ein Adolf Hitler verherrlichendes Foto. Außerdem fanden die Polizisten Suchtmittel, rund elf Gramm Heroin, über drei Gramm Kokain und Cannabis, jeweils in verkaufsfertiger Verpackung, sowie eine Feinwaage und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Die Ermittler vermuten, dass der 36-Jährige mit Drogen gedealt hat. Außerdem wurden in seinem Kellerabteil Teile einer Aufzuchtanlage für Cannabis entdeckt.

Darüber hinaus fanden die Beamten trotz eines aufrechten behördlichen Waffenverbots mehrere Waffen. Dazu gehörten eine geladene Schrotflinte, ein Kleinkalibergewehr, eine Vielzahl an Patronen sowie drei machetenähnliche Messer. Der 36-Jährige wurde festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt der Kärntner Landeshauptstadt eingeliefert.

