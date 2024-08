Kalterer See: Radfahrer erleidet schwere Verletzungen

Von: luk

Kaltern – Am Samstag ist es zu einem schwerer Verkehrsunfall am Kalterer See gekommen. Auf der Landesstraße bei Schloss Ringberg in St. Josef am See wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Laut ersten Berichten kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird von den Carabinieri untersucht.

Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenprall aber schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Weißen Kreuz umgehend ins Krankenhaus nach Bozen eingeliefert.

Neben den Rettungskräften waren auch ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Josef am See im Einsatz, um den Unfallort abzusichern und die Unfallaufnahme zu unterstützen.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen, um die Unfallursache zu klären.